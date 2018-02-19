На границе Украины и России собралась очередь из 120 грузовиков

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Пропуск грузовых фур через украинско-российскую границу на КПП "Гоптовка-Нехотеевка" (Харьковская область) по-прежнему приостановлен, сообщил в понедельник помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, российская сторона не пропускает грузовики и на КПП образовалась очередь из 120 грузовиков.

"Такую ситуацию мы наблюдаем только на одном направлении, это переход "Гоптовка-Нехотеевка". Ситуация сегодня на утро не изменилась. Сейчас мы уже насчитываем там более 120 автомобилей, это грузовые автомобили, которые не могут попасть на территорию РФ. Никаких официальных объяснений нет. На наши письменные запросы относительно причин такой ситуации россияне также не ответили", — заявил Слободян в комментарии телеканалу "112 Украина".

Накануне стало известно, что контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу.

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