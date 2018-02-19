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    В Украине подскочил курс евро

    (обновлено: )25020
    По данным Национального банка Украины, доллар США стал дороже на 24 копейки и теперь стоит 26,99 грн. Евро подорожал на 21 копейку и его курс составляет 33,64 грн.
    Евро
    AFP PHOTO/STR

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Украине после выходных 19 февраля подскочил курс евро и доллара. Курс валют установил Национальный банк. Доллар США стал дороже на 24 копейки и теперь стоит 26,99 грн. Евро подорожал на 21 копейку и его курс составляет 33,64 грн.

    В госбюджете-2018 заложили курс 29,3 грн за доллар, а в прошлом году закладывали 27,2 грн.

    Ранее НБУ опустил курс доллара до уровня середины октября 2017 года. При этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что действие временных неблагоприятных факторов на курс гривны в начале года обычно нивелируется в течение остального года.

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