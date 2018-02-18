Появился первый украинский кошелек для криптовалют

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Компания Hideez Group презентовала первый украинский кошелек для криптовалют Hideez Wallet, созданный на базе уже разработанного устройства — "умного" брелка Hideez Key, сообщает Ain.ua.

Это беспроводное устройство, которое может работать с мобильными и десктопами.

Для подписания транзакций в нем работает технология Invisible Pin, которая работает как комбинация коротких и длинных нажатий кнопки на устройстве.

Считает, что такой код невозможно подсмотреть и перехватить.

Компания произвела первую партию устройств для тестов. Массовое производство планируют на конец второго квартала этого года.

Как сообщалось ранее, украинские депутаты потратили в минувшем году 195 миллионов гривен на покупку виртуальных денег — криптовалюты.