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    Появился первый украинский кошелек для криптовалют

    (обновлено: )408
    Для подписания транзакций в кошельке работает технология Invisible Pin, которая работает как комбинация коротких и длинных нажатий кнопки на устройстве.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Компания Hideez Group презентовала первый украинский кошелек для криптовалют Hideez Wallet, созданный на базе уже разработанного устройства — "умного" брелка Hideez Key, сообщает Ain.ua.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Это беспроводное устройство, которое может работать с мобильными и десктопами.

    Для подписания транзакций в нем работает технология Invisible Pin, которая работает как комбинация коротких и длинных нажатий кнопки на устройстве. 

    Считает, что такой код невозможно подсмотреть и перехватить.

    Компания произвела первую партию устройств для тестов. Массовое производство планируют на конец второго квартала этого года. 

    Как сообщалось ранее, украинские депутаты потратили в минувшем году 195 миллионов гривен на покупку виртуальных денег — криптовалюты.

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