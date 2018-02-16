Порошенко назвал "Северный поток-2" попыткой "политической экспансии РФ"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае с проектом "Северный поток"-2 речь идет не об экономических интересах, а исключительно о попытке "геополитической экспансии России".

"Северный поток-2" — речь там вообще не идет об экономических интересах, а исключительно об о российской политической и энерго-политической экспансии России. Ни одна нация не может жить без ценностей. И спорт тоже не может. Но сегодняшняя политика России — это не "честная игра", поэтому российские спортсмены не приглашены на Олимпийские игры", — сказал Порошенко, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы государства, "в отношении России нужно сохранять твердость" в том числе в вопросе санкций, которые должны сохраняться до тех пор, пока РФ "не покинет Крым и Донбасс".

"Я хочу повторить, что санкции работают. А если кто-считает, что санкции не работают, то нам нужно их еще больше усилить, ввести дополнительные санкции и закрыть возможные "дыры"… Дальнейшие уступки приведут только к росту агрессии. Украина является сегодня полем битвы для европейского порядка, мечом и щитом для ЕС. Не избавляйтесь от шанса построить более справедливый порядок в Европе, защищая независимость Украины, ее суверенитет и суверенитет ваших собственных стран", — сказал Порошенко.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.