Кабмин Украины предлагает расширить санкции против России

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить перечень санкций и дополнить его правом запрещать использование на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств из России, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

Правительство предложило внести правки в закон "О санкциях" и предусмотреть в нем новые виды ограничительных мер. Кабмин считает, что использование в информационно-телекоммуникационных системах Украины программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций иностранного производства дает потенциальную возможность иностранным государствам осуществлять несанкционированный доступ к государственным информационным ресурсам и персональным данным граждан Украины.

"Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности введения секторальных (без определения круга лиц) санкций по запрету или ограничению использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций разработанного (изготовленного) субъектами хозяйствования государства-агрессора, к которой применены санкции", — говорится в проекте закона. В законопроекте указано, что сейчас на законодательном уровне введение секторальных санкций не урегулировано.

Ограничительные меры против российских физических и юридических лиц были введены Украиной еще в сентябре 2015 года. Разные виды санкций — от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины — были введены сроком на один год. Впоследствии список несколько раз продлевался и расширялся.

Инфографика. Новые санкции: "ВКонтакте" и "Одноклассники" под запретом

Весной 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая прошлого года.