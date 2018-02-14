За чей счет перелет? Чиновники скрывают, кто оплатил чартер с Саакашвили

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Авиационный рейс, которым 12 февраля был отправлен в Польшу экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, выполнил арендованный самолет Hawker Beechcraft Premier 1A, принадлежащий польской авиакомпании. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на программу "Схемы".

Ранее нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко заявил, что чартерный самолет, на котором Саакашвили отправили в Польшу, принадлежит оффшорной компании, связанной Порошенко. Позже в Администрации президента категорически опровергли эту информацию.

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"Самолет с бортовым номером SP-RDW вылетел в 16.33 12 февраля из аэропорта "Борисполь" в Киеве в Варшаву. Борт имеет польскую регистрацию и принадлежит авиакомпании Jet Story", — отмечается в сообщении.

В Украине организовать этот рейс помогала компания Sky Handling.

"Мы сотрудничаем с этой компанией в Украине. Они занимаются техническими нюансами", — подтвердили информацию в польской компании Jet Story.

Радио Свобода Чартер, на котором Михаила Саакашвили выдворили из Украины

В то же время в польской компании, сдающей в аренду борт, которым транспортировали Саакашвили, отказались ответить на вопрос, кто оплатил этот перелет, который стоит 8000 евро.

В ответ на письменный вопрос журналистов в авиакомпании Jet Story ответили следующим образом: "Этот самолет будет доступен на следующей неделе, после технического обслуживания. Стоимость такого перелета — 8000 евро".

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Журналисты также ожидают ответа на вопрос, кто и каким образом оплатил перелет Михаила Саакашвили от Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.