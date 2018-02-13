Минэкономики заявило о спаде уровня теневого сектора

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Уровень теневой экономики на Украине в январе-сентябре 2017 года составил 33% ВВП, что на 3 процентных пункта ниже, чем в аналогичном периоде 2016 года, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) страны.

"По предварительным расчетам Минэкономразвития в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 3 процентных пункта меньше, чем показатель за 9 месяцев 2016 года", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, детенизация является результатом действия нескольких факторов, среди которых — умеренный рост производства, сохранение курсовой стабильности и умеренная инфляция.

Также, среди таких факторов ведомство называет ослабление инвестиционных рисков на фоне макрофинансовой стабилизации и продолжение процессов реформирования экономики.

"Факторами, которые негативно влияли на экономику в целом за 9 месяцев 2017 года и, в частности, способствовали тенизации, были низкое доверие к институтам власти… и наличие неподконтрольных властям территорий", — добавили в ведомстве.

Ранее в МВФ оценили размер теневого сектора в структуре экономики Украины — он превысил показатели некоторых африканских стран. Согласно докладу эксперта африканского департамента МВФ Леандро Медины и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП.