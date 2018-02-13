наверх
13.02.201814:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Минэкономики заявило о спаде уровня теневого сектора

    (обновлено: )3401
    По данным Минэкономразвития, детенизация является результатом действия нескольких факторов, среди которых - умеренный рост производства, сохранение курсовой стабильности и умеренная инфляция.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Уровень теневой экономики на Украине в январе-сентябре 2017 года составил 33% ВВП, что на 3 процентных пункта ниже, чем в аналогичном периоде 2016 года, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) страны.

    Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
    politeka.net
    Украинской экономике мешает развиваться власть - эксперт

    "По предварительным расчетам Минэкономразвития в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 3 процентных пункта меньше, чем показатель за 9 месяцев 2016 года", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, детенизация является результатом действия нескольких факторов, среди которых — умеренный рост производства, сохранение курсовой стабильности и умеренная инфляция.

    Также, среди таких факторов ведомство называет ослабление инвестиционных рисков на фоне макрофинансовой стабилизации и продолжение процессов реформирования экономики.

    "Факторами, которые негативно влияли на экономику в целом за 9 месяцев 2017 года и, в частности, способствовали тенизации, были низкое доверие к институтам власти… и наличие неподконтрольных властям территорий", — добавили в ведомстве.

    Ранее в МВФ оценили размер теневого сектора в структуре экономики Украины — он превысил показатели некоторых африканских стран. Согласно докладу эксперта африканского департамента МВФ Леандро Медины и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Польше
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?