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    Экс-руководителя "Дельта Банка" объявили в розыск

    (обновлено: )15110
    По словам спикера ГПУ, в розыск объявлен один из бывших руководителей "Дельта Банка", его подозревают в растрате на сумму более 1 миллиарда 118 миллионов гривен.
    Дельта Банк. Архивное фото
    "Кременчуцкий ТелеграфЪ"

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Одного из бывших руководителей "Дельта Банка", подозреваемого в растрате на сумму более 1,118 миллиарда гривен, объявили в розыск, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

    "С целью обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба, в ходе досудебного расследования по ходатайству прокурора наложен арест на движимое и недвижимое имущество, которое согласно полученных сведений в совокупности оснований является имуществом, приобретенным преступным путем или полученным за счет доходов от совершения преступления", — написал он на своей странице в Facebook.

    Имя банкира не называется.

    Андрей Лысенко/Facebook, 13 февраля 2018

    Временная администрация в "Дельта Банке" была введена в марте 2015 года. Часть вкладов была заморожена по причине "дробления" крупных вкладов на более мелкие суммы накануне введения в банке временной администрации. Было "заморожено" 3,1 миллиарда гривен, которые находились на счетах 18 тысяч вкладчиков. В октябре Нацбанк ликвидировал финансовое учреждение.

    В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 миллиарда гривен экс-главе совета правления банка Елене Поповой и другим лицам. 

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