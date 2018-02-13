Экс-руководителя "Дельта Банка" объявили в розыск

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Одного из бывших руководителей "Дельта Банка", подозреваемого в растрате на сумму более 1,118 миллиарда гривен, объявили в розыск, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"С целью обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба, в ходе досудебного расследования по ходатайству прокурора наложен арест на движимое и недвижимое имущество, которое согласно полученных сведений в совокупности оснований является имуществом, приобретенным преступным путем или полученным за счет доходов от совершения преступления", — написал он на своей странице в Facebook.

Имя банкира не называется.

Андрей Лысенко/Facebook, 13 февраля 2018

Временная администрация в "Дельта Банке" была введена в марте 2015 года. Часть вкладов была заморожена по причине "дробления" крупных вкладов на более мелкие суммы накануне введения в банке временной администрации. Было "заморожено" 3,1 миллиарда гривен, которые находились на счетах 18 тысяч вкладчиков. В октябре Нацбанк ликвидировал финансовое учреждение.

В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 миллиарда гривен экс-главе совета правления банка Елене Поповой и другим лицам.