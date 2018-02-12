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    Экономика

    Выше только у Киева. Жебривский ошеломил уровнем зарплаты в Донбассе

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    Кроме того отмечается, что задолженность по заработной плате в Донецкой области на прошлой неделе уменьшилась на 6,7 млн грн, а с начала 2018 года – на 96,4 млн грн.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Средняя заработная плата в Донецкой области составляет 9886 грн. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Как уточняется, это один из самых высоких показателей в Украине.

    Кроме того, задолженность по заработной плате в Донецкой области на прошлой неделе уменьшилась на 6,7 млн грн, а с начала 2018 года – на 96,4 млн грн.

    Глава администрации уточнил, что о сокращении задолженности ему сообщил начальник следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области Дмитрий Воробьев.

    Пост Жебривского в Facebook

    "По информации ГУ ГФС, по области наибольшая задолженность – в Мариуполе (234,3 млн грн), Славянске (32,6 млн грн), Новогродовке (19,5 млн грн) и Селидово (19,8 млн грн)", – написал Жебривский.

    Он отметил, что с руководством предприятий ведется постоянная работа по поводу погашения задолженности и повышения заработной платы.

    "На прошлой неделе 106 предприятий повысили зарплату своим работникам выше минимальной (с начала года – 410 предприятий). Отмечу, что средняя заработная плата в Донецкой области составляет 9886 грн. Это самый высокий показатель по Украине после Киева и Киевской области", – подытожил Жебривский.

    Напомним, в Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата составляет 3723 грн. На днях стало известно, когда минимальная зарплата украинцев может вырасти до 5 тыс грн.

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