Китай готов вложить $7 млрд в проекты в Украине - Минэкономики

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Китай готов вложить в украинские проекты 7 млрд долларов, сообщает "УНН" со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли.
Отмечается, что эти средства позволят воплотить проекты в следующих секторах:
— инфраструктуре, в частности портовой, а также мост в Кременчуге, дорога Одесса-Николаев, большая окружная дорога вокруг Киева на условиях концессии, а также 4-ветку метро в Киеве и многие другие;
— аграрном секторе, включая инновационные проекты "smart farming";
— энергетике и области энергоэффективности;
— строительстве доступного жилья;
— финансовом секторе и области инноваций.
"Поскольку Китай является рынком в фокусе для Украины согласно экспортной стратегии, то объем торговли должен быть 10 млрд долларов", — прогнозируют в Минэкономразвития.
Как сообщалось ранее, Украина не воспользовалась китайским кредитом на $3,6 млрд.
Отмечается, что Украина и Китай имеют большой план совместных проектов. В частности, планируется подписание нового соглашения о воздушном сообщении.