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    Китай готов вложить $7 млрд в проекты в Украине - Минэкономики

    (обновлено: )24801
    Флаг Китая
    STR / AFP

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Китай готов вложить в украинские проекты 7 млрд долларов, сообщает "УНН" со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли.

    Отмечается, что эти средства позволят воплотить проекты в следующих секторах:

    Из нищей страны в лидеры. Эксперт прочит Украине успех Китая. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Из нищей страны в лидеры. Эксперт прочит Украине успех Китая

    — инфраструктуре, в частности портовой, а также мост в Кременчуге, дорога Одесса-Николаев, большая окружная дорога вокруг Киева на условиях концессии, а также 4-ветку метро в Киеве и многие другие;

    — аграрном секторе, включая инновационные проекты "smart farming";

    — энергетике и области энергоэффективности;

    — строительстве доступного жилья;

    — финансовом секторе и области инноваций.

    "Поскольку Китай является рынком в фокусе для Украины согласно экспортной стратегии, то объем торговли должен быть 10 млрд долларов", — прогнозируют в Минэкономразвития.

    Как сообщалось ранее, Украина не воспользовалась китайским кредитом на $3,6 млрд.

    Отмечается, что Украина и Китай имеют большой план совместных проектов. В частности, планируется подписание нового соглашения о воздушном сообщении.

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