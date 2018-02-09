Китай готов вложить $7 млрд в проекты в Украине - Минэкономики

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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Китай готов вложить в украинские проекты 7 млрд долларов, сообщает "УНН" со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что эти средства позволят воплотить проекты в следующих секторах:

— инфраструктуре, в частности портовой, а также мост в Кременчуге, дорога Одесса-Николаев, большая окружная дорога вокруг Киева на условиях концессии, а также 4-ветку метро в Киеве и многие другие;

— аграрном секторе, включая инновационные проекты "smart farming";

— энергетике и области энергоэффективности;

— строительстве доступного жилья;

— финансовом секторе и области инноваций.

"Поскольку Китай является рынком в фокусе для Украины согласно экспортной стратегии, то объем торговли должен быть 10 млрд долларов", — прогнозируют в Минэкономразвития.

Как сообщалось ранее, Украина не воспользовалась китайским кредитом на $3,6 млрд.

Отмечается, что Украина и Китай имеют большой план совместных проектов. В частности, планируется подписание нового соглашения о воздушном сообщении.