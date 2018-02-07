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    В Минобороны назвали приоритеты ВСУ в закупке военной техники

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    (обновлено: )20701
    По словам министра обороны Степана Полторака, приоритетным для ВСУ является закупка противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы, а также технической разведки, беспилотных летательных аппаратов.
    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак назвал приоритетные направления закупки военной техники в 2018 году. Среди основных статей расхода ВСУ закупка противотанковых комплексов, средств радиоэлектронной борьбы, технической разведки, беспилотников, антиснайперских комплексов, ракет "Ольха" и танков "Оплот".

    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
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    Об этом глава Минобороны сообщил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

    "Что касается планирования и использования ресурсов на этот год, то нами четко определены приоритеты, в том числе и в государственном оборонном заказе. Там есть приоритет, связанный с закупкой противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы, а также технической разведки, беспилотных летательных аппаратов, антиснайперских комплексов и завершение разработки и производство ракеты "Ольха", закупка танков "Оплот", — заявил он.

    Полторак отметил, что по основным приоритетам увеличивается закупка техники от трех до десяти раз. По его словам, это позволит значительно повысить эффективность использования ВСУ в зоне АТО и адекватно отвечать на угрозы и риски, которые сегодня существуют.

    Ранее посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что Киев заинтересован в закупке некоторых видов военной техники в Чехии.

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