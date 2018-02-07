Эксперт о программе "Доступные лекарства": снизить цены - не удастся

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Список бесплатных лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" расширили на 13 позиций — до 47 препаратов, которые на 100% будут возмещаться за счет государства. В целом, в обновленный реестр медпрепаратов вошло 239 наименование 48-ми производителей, из которых 18 украинских и 30 иностранных.

По сравнению с предыдущим перечнем, в новом реестре доступных лекарств стало на 24 позиции больше для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 14 — для диабета II типа, и на 3 позиции — для лечения бронхиальной астмы.

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На основании каких параметров был сформирован список препаратов, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов.

"К сожалению, мы опять пытаемся на очень ограниченный бюджет купить максимальное количество таблеток. Нужно понимать, что реимбурсация — это полное или частичное возмещение стоимости. То есть те препараты, которые попадают в это возмещение, это самые дешевые препараты, которые есть на рынке. И государство надеется в дальнейшем еще больше снижать на них цены, хотя, честно говоря, в нынешних условиях это не очень реалистично", — отметил эксперт.

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