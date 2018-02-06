Золотовалютные резервы Украины сократились

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина.

Международные резервы Украины на 1 февраля 2018 года составляли $18,44 млрд, что на 2% меньше, чем месяцем ранее, сообщает пресс-служба Национального банка Украины во вторник, 6 февраля.

По данным НБУ, снижение резервов произошло по двум причинам.

"В январе были совершены платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму 565,6 млн долларов. В частности, 468,5 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированные в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует сокращение золотовалютных резервов на конец 2020 года до 18,6 миллиардов долларов.