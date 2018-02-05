Эксперт объяснил, почему и как вырастут цены на алкоголь и сигареты

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк прогнозирует подорожание в Украине алкоголя и сигарет. Там ожидают, что в этом году табачная продукция вырастет в цене почти на 20%, а алкогольная — более чем на 10%. Это произойдет в результате дальнейшего повышения правительством ставок акцизных сборов в рамках гармонизации украинских законов и требований к нормам Евросоюза, говорится в инфляционном отчете НБУ за январь.

Насколько существенным будет подорожание для украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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"Сигареты будут сейчас дорожать в соответствии с тем, что мы подписали Соглашение Украина-ЕС, по которому каждый год должны поднимать ставку акциза на 20%. Поэтому здесь удорожание составит на пачке сигарет в среднем 5-6 гривен и пачка сигарет до конца года в среднем нам обойдется в 30 гривен. Если мы говорим об алкоголе, то здесь государство подняло акциз исключительно на бренди и коньяк. Соответственно, все остальные напитки, такие как вина, игристые вина, водка, виски, будут дорожать исключительно с девальвацией гривны и с увеличением себестоимости производства, если это отечественная продукция", — пояснил эксперт.

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