ЕБРР: Украина способна полностью отказаться от импорта газа

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил, что Украина владеет достаточными запасами газа и может полностью отказаться от его импорта, передает "РБК-Украина".

По его словам, мировые гиганты по добыче энергоресурсов такие как British Petroleum, Shell пытались зайти на украинский рынок, но безуспешно.

"Где они сейчас? И это — позор, потому что у Украины достаточно газа для того, чтобы не импортировать его и полностью покрывать свои потребности в топливе. И если бы Украина захотела, то могла бы стать экспортером газа. Но для этого нужно делать правильные шаги в направлении формирования рынка и его регулирования", — отметил он.

Как подчеркнул Малиж, неоходимо создавать условия для выхода инвесторов на этот рынок, ведь они могут предоставить Украине технологии, которых она не имеет.

Ранее Малиж заявил, что в Украине до сих пор остается значительным внутреннее сопротивление некоторым реформам.