В ЕБРР рассказали, что нужно Украине для дальнейшего финансирования

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Украине до сих пор остается значительным внутреннее сопротивление некоторым реформам, заявил управляющий директор Европейского банка развития и реконструкции в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, передает РБК-Украина.

По его словам, для дальнейшего финансирования Украине нужно выйти на международный рынок капитала, что невозможно без продолжения реформ.

Малиж также напомнил, что МВФ сейчас существенно задерживает предоставление стране очередного транша финансирования. Ведь, согласно графику, Украина сейчас уже должна получить 12-й транш.

"Но по факту мы видим, что страна получила лишь четвертый транш. И не особо обсуждает получение пятого транша. То есть, Украина уже сейчас запаздывает", – отметил Малиж.

По его словам, каждый транш МВФ страна будет получать после того, как будет реализован пакет тех или иных реформ в различных сферах.

Согласно требованиям МВФ, Украина должна решить проблему с урегулированием методики расчета цены на газ для населения и созданием антикоррупционного суда.

"Внутреннее сопротивление этим реформам в Украине остается значительным. Я опасаюсь, что если оно будет продолжаться, Украине будет сложно привлекать финансирование по линии международных финансовых организаций", – подытожил Малиж.

Ранее глава партии "Возрождение", нардеп Виктор Бондарь заявил, что Украина должна "слезть с финансовой иглы" МВФ.