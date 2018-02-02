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    Экономика

    Украина одолжит у Китая $7 млрд

    (обновлено: )50005
    Как сообщили в Министерстве инфраструктуры, переговоры по привлечению китайских средств запланированы на 1 квартал этого года.
    Валюты. Китайский юань, доллар США, евро, британский фунт
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина собирается привлечь кредит у Китая в размере 7 млрд долларов для реализации инфраструктурных и других проектов, сообщили в Министерстве инфраструктуры.

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    "5 декабря было заседание комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая, где было принято решение привлечь кредит в 7 млрд долларов", — говорится в сообщении.

    Переговоры по привлечению указанных средств запланированы на 1 квартал этого года.

    За счет кредита планируется профинансировать строительство новой бетонной дороги Кременчуг — Одесса — Николаев",  строительство метро в микрорайон Троещина (Киев), а также реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Борисполь.

    Как сообщалось ранее, Украина не воспользовалась китайским кредитом на $3,6 млрд.

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