Украина одолжит у Китая $7 млрд

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина собирается привлечь кредит у Китая в размере 7 млрд долларов для реализации инфраструктурных и других проектов, сообщили в Министерстве инфраструктуры.

"5 декабря было заседание комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая, где было принято решение привлечь кредит в 7 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Переговоры по привлечению указанных средств запланированы на 1 квартал этого года.

За счет кредита планируется профинансировать строительство новой бетонной дороги Кременчуг — Одесса — Николаев", строительство метро в микрорайон Троещина (Киев), а также реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Борисполь.

Как сообщалось ранее, Украина не воспользовалась китайским кредитом на $3,6 млрд.