Нацбанк прогнозирует сокращение резервов

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует сокращение золотовалютных резервов на конец 2020 года до 18,6 миллиардов долларов, говорится в опубликованном на сайте регулятора инфляционном отчете.

Раннее Нацбанк Украины заявил, что планирует за счет международной кредитной помощи увеличить золотовалютные резервы до 20,5 миллиарда долларов на конец 2018 года. По данным Нацбанка, на сегодня золотовалютные резервы Украины составляют 18,8 миллиарда долларов.

"В 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу ожидается формирование дефицита сводного счета платежного баланса, вследствие чего до конца 2020 года резервы снизятся до 18,6 миллиардов долларов", — говорится в отчете НБУ.

При этом сообщается, что этот прогноз построен исходя из того, что Украина в этом году сможет продолжить сотрудничество с МВФ и сможет договорится о новой программе сотрудничества после 2018 года.