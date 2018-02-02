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    Украина создала для Британии ракету

    (обновлено: )62615
    Старт ракеты произойдет с площадки, расположенной в Шотландии. Согласно плану, тяга Skyrora 1 на уровне моря составит 30 килоньютонов. Двигатель носителя работает на керосине и перекиси водорода.
    Украина создала для Великобритании ракету
    @skyrora_ltd

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Британская компания Skyrora, научно-исследовательский центр которой расположен в украинском Днепре, в первом квартале 2018 года проведет испытания двигателя RP-1 суборбитальной ракеты Skyrora 1, а в четвертом — тестовый запуск носителя, сообщает SpaceNews.

    "Сейчас все идет очень быстро. Мы уже распечатали на 3D-принтере различные компоненты нашего суборбитального носителя и обсуждаем его тестирование. Мы ожидаем существенный рост нашей британской команды в первом квартале, особенно с производственной стороны бизнеса", — заявил менеджер по развитию бизнеса Даниель Смит.

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    Старт британско-украинского носителя, предназначенного для запуска наноспутников произойдет с площадки, расположенной в Шотландии. Согласно плану, тяга Skyrora 1 на уровне моря составит 30 килоньютонов. Двигатель носителя работает на керосине и перекиси водорода.

    "Как британской компании нам полезно иметь доступ к украинским знаниям, которые могут поддержать нашу деятельность, — сказал Смит. — Мы передаем некоторые проектные задачи украинской стороне, у которой есть необходимый опыт в запуске действующих носителей и молодые динамичные выпускники университетов".

    В конце января в Украине испытали крылатую ракету.

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