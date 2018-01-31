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    В ГПУ похвастались: за неделю государству возвращено 18 тыс га земли

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    Как стало известно, в период с 24 по 30 января, работники прокуратуры из Винницкой, Киевской, Херсонской, Черкасской и Запорожской областей вернули или прекратили незаконное использование 18 212 гектар земли общей стоимостью более 42 млн гривен.
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. За неделю прокуратура вернула или прекратила незаконное использование 18 212 гектар государственной земли общей стоимостью более 42 млн гривен, заявил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.

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    "В период с 24 по 30 января этого года, наши коллеги из Винницкой, Киевской, Херсонской, Черкасской и Запорожской областей вернули или прекратили незаконное использование 18 212 гектар земли общей стоимостью более 42 млн гривен", — отметил он.

    По словам Лысенко, они снова перешли в собственность государства, государственных или коммунальных предприятий и территориальных общин.

    "Приведенные цифры уже подкреплены решениями судов. Одновременно, усилиями прокуратуры города Киева и Киевской области, а также военной прокуратуры, в судах в поддержку позиции прокуратуры были приняты решения о возвращении государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму 47 млн ​​гривен", — рассказал он.

    Как сообщалось ранее, Кабинет министров пересмотрел и конкретизировал стратегию государства в части выделения земельных участков участникам АТО и снял ограничения на получение ими этой льготы.

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