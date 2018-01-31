В ГПУ похвастались: за неделю государству возвращено 18 тыс га земли

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. За неделю прокуратура вернула или прекратила незаконное использование 18 212 гектар государственной земли общей стоимостью более 42 млн гривен, заявил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.

"В период с 24 по 30 января этого года, наши коллеги из Винницкой, Киевской, Херсонской, Черкасской и Запорожской областей вернули или прекратили незаконное использование 18 212 гектар земли общей стоимостью более 42 млн гривен", — отметил он.

По словам Лысенко, они снова перешли в собственность государства, государственных или коммунальных предприятий и территориальных общин.

"Приведенные цифры уже подкреплены решениями судов. Одновременно, усилиями прокуратуры города Киева и Киевской области, а также военной прокуратуры, в судах в поддержку позиции прокуратуры были приняты решения о возвращении государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму 47 млн ​​гривен", — рассказал он.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров пересмотрел и конкретизировал стратегию государства в части выделения земельных участков участникам АТО и снял ограничения на получение ими этой льготы.