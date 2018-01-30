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    Экономика

    Одесский припортовый возобновил работу

    (обновлено: )15110
    Первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков сообщил, что "Всеукраинская Энерго Компания" выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Оpz.odessa.net

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Одно из крупнейших химических предприятий Украины, Одесский припортовый завод (ОПЗ) возобновил производство после почти трехмесячного простоя, сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Оpz.odessa.net
    Между банкротством и приватизацией: непростая ситуация с ОПЗ

    В начале ноября ОПЗ приостановил работу из-за выхода из строя одного из агрегатов.

    "Начали запуск ОПЗ. ООО "Всеукраинская Энерго Компания" выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке", — написал Щуриков.

    Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации 20 крупных предприятий, среди которых ОПЗ и областные энергокомпании.

    Власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания украинского бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима". Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными.

    В 2016 году власти еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.

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