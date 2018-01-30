Одесский припортовый возобновил работу

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Одно из крупнейших химических предприятий Украины, Одесский припортовый завод (ОПЗ) возобновил производство после почти трехмесячного простоя, сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

В начале ноября ОПЗ приостановил работу из-за выхода из строя одного из агрегатов.

"Начали запуск ОПЗ. ООО "Всеукраинская Энерго Компания" выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке", — написал Щуриков.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации 20 крупных предприятий, среди которых ОПЗ и областные энергокомпании.

Власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания украинского бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима". Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными.

В 2016 году власти еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.