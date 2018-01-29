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    Бизнес массово пожаловался на коррупцию в Украине

    (обновлено: )52290
    Как свидетельствуют данные опроса, проведенного Американской торговой палатой в Украине, 96% респондентов ответили, что коррупция в Украине в 2017 году была широко распространенным явлением.
    Взятка
    facebook.com/vinn.police

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Большинство представителей бизнеса в Украине считают, что коррупция в 2017 году была широко распространённым явлением в стране, с ней сталкивалось большинство, свидетельствуют данные опроса, проведенного Американской торговой палатой в Украине.

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    В январе фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова обнародовали результаты совместного опроса, согласно которому около 80% украинцев считают неуспешными меры властей страны по борьбе с коррупцией.

    Согласно исследованию, обнародованному в понедельник, 96% респондентов ответили, что коррупция в Украине в 2017 году была широко распространенным явлением. В 2016 году так считали 97% опрошенных представителей бизнеса. Опрос показывает, что 91% респондентов сталкивались с коррупцией во время ведения бизнеса в Украине — это на 10% больше, чем в прошлом году.

    Большинство представителей бизнеса (71%) считают, что в 2017 году были коррумпированными суды, 54% — налоговые и таможенные органы, 19% — Служба безопасности Украины.

    Опрос показал, что представители бизнеса считают: коррупция препятствует поступлению инвестиций в страну.

    В опросе приняли участие 184 респондентов, из которых 80% представители международных компаний.

    Социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина ранее сообщила, что коррупция и борьба с ней на протяжении последних лет входит в список главных проблем, беспокоящих украинцев. При этом люди на четвертый год после победы Евромайдана разуверились в том, что новая власть намерена бороться с этим явлением. 

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