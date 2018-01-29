В Украине подорожали все виды бензина, цена дизтоплива превысила 30 грн/литр

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Крупнейшие украинские сети автозаправок продолжают повышать цены на все виды топлива. Цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку 30 грн/л, сообщает сайт enkorr.

В понедельник на заправках WOG и ОККО подняли цены на все виды топлива на 50 коп./л. В частности, бензин А-92 в сети WOG подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л, А-95+ — до 33,95 грн/л, дизельное топливо — до 30,45 грн/л.

На заправках ОККО А-92 вырос до 31,99 грн/л, А-95 — до 32,99 грн/л, А-95+ — до 33,99 грн/т, ДТ — до 30,49 грн/л.

В сети UPG бензины подорожали на 30 коп./л: А-92 – до 28,00 грн/л, А-95 – до 29,80 грн/л, А-95+ – до 32,60 грн/л. Дизтопливо подорожало до 27,20 грн/л (+20 коп./л).

Сети "Параллель", KLO, Mango и Jazz Oil повысили цены на разные виды топлива на 10-50 коп./л.

Напомним, что ранее рекордную планку преодолели цены на бензин марки А-95. Подорожание топлива связано с ростом нефтяных котировок, которые достигли отметки $70/барр., и резкой девальвацией гривны.