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    Экономика

    В Украине подорожали все виды бензина, цена дизтоплива превысила 30 грн/литр

    (обновлено: )80283
    Несколько крупнейших сетей автозаправочных станций повысили цены в среднем на 50 копеек на литр. На ряде заправок стоимость дизельного топлива превысила отметку 20 гривен за литр.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Крупнейшие украинские сети автозаправок продолжают повышать цены на все виды топлива. Цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку 30 грн/л, сообщает сайт enkorr.

    Леонид Косянчук
    РИА Новости Украина
    Справятся ли потребители с ценами на бензин?

    В понедельник на заправках WOG и ОККО подняли цены на все виды топлива на 50 коп./л. В частности, бензин А-92 в сети WOG подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л, А-95+ — до 33,95 грн/л, дизельное топливо — до 30,45 грн/л.

    На заправках ОККО А-92 вырос до 31,99 грн/л, А-95 — до 32,99 грн/л, А-95+ — до 33,99 грн/т, ДТ — до 30,49 грн/л.

    В сети UPG бензины подорожали на 30 коп./л: А-92 – до 28,00 грн/л, А-95 – до 29,80 грн/л, А-95+ – до 32,60 грн/л. Дизтопливо подорожало до 27,20 грн/л (+20 коп./л).

    Сети "Параллель", KLO, Mango и Jazz Oil повысили цены на разные виды топлива на 10-50 коп./л.

    Напомним, что ранее рекордную планку преодолели цены на бензин марки А-95. Подорожание топлива связано с ростом нефтяных котировок, которые достигли отметки $70/барр., и резкой девальвацией гривны.

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