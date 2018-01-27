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    В МВД обнаружили масштабную растрату госсредств

    (обновлено: )87152
    В полиции Киева и Одессы выявлен факт подделки документов о возмещении стоимости расходов в командировках сотрудников на сумму более 2,1 млн гривен, сообщил начальник департамента внутреннего аудита.
    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Внутренний аудит министерства внутренних дел выявил растрату финансовых и материальных ресурсов на сумму около 81 млн гривен в 2017 году, сообщил начальник департамента внутреннего аудита Александр Грибовский.

    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "По результатам проведенной работы, в 2017 году обнаружен факт потери финансовых и материальных ресурсов на почти 81 млн гривен", — сказал Грибовский, которого цитирует агентство "Украинские новости".

    В частности, указывается, что обнаружена растрата госсредств при осуществлении непрофильной деятельности подразделениями Нацгвардии, также в полиции Киева и Одессы выявлен факт подделки документов о возмещении стоимости расходов в командировках сотрудников на сумму более 2,1 млн гривен.

    Грибовский сообщил, что в 2017 году проведено 587 аудитов и проверок. Отмечается, что правоохранителям удалось вернуть только половину убытков.

    Напомним, ранее Антикоррупционное бюро сообщило, что были задержаны экс-замглавы МВД и еще два человека по делу о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для армии.

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