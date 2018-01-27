В МВД обнаружили масштабную растрату госсредств

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Внутренний аудит министерства внутренних дел выявил растрату финансовых и материальных ресурсов на сумму около 81 млн гривен в 2017 году, сообщил начальник департамента внутреннего аудита Александр Грибовский.

"По результатам проведенной работы, в 2017 году обнаружен факт потери финансовых и материальных ресурсов на почти 81 млн гривен", — сказал Грибовский, которого цитирует агентство "Украинские новости".

В частности, указывается, что обнаружена растрата госсредств при осуществлении непрофильной деятельности подразделениями Нацгвардии, также в полиции Киева и Одессы выявлен факт подделки документов о возмещении стоимости расходов в командировках сотрудников на сумму более 2,1 млн гривен.

Грибовский сообщил, что в 2017 году проведено 587 аудитов и проверок. Отмечается, что правоохранителям удалось вернуть только половину убытков.

Напомним, ранее Антикоррупционное бюро сообщило, что были задержаны экс-замглавы МВД и еще два человека по делу о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для армии.