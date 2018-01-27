Европейским банкирам не всегда легко вести проекты в Украине - ЕИБ

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) не всегда легко вести проекты в Украине, сказал РИА Новости глава ЕИБ Вернер Хоер в Давосе.

"Реализовывать проекты в Украине не всегда легко. Это требует много работы с администрацией, политическими лидерами, чтобы проекты существовали не только на бумаге", — сказал он.

Ранее глава совета Нацбанка страны Богдан Данилишин сообщил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать в Украину в середине февраля.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый.

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна уже на 80% выполнила свои обязательства перед МВФ и рассчитывает получить очередной транш кредитования до апреля.