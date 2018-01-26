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    Минагрополитики предлагает существенно повысить цены на сахар

    (обновлено: )57114
    Согласно проекту постановления Министерства аграрной политики, предлагается установить минимальные цены на сахар на уровне 10 тыс. 907,61 грн/т (без НДС), а на сахарную свеклу - 753,04 грн/т (без НДС).
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    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предложило увеличить минимальные цены на сахар на новый маркетинговый год (с 1 сентября 2018 года до 1 сентября 2019 года) на 19% до 10 тыс. 907,61 грн за тонну (без учета НДС). Об этом сообщает УНН со ссылкой на приложение к проекту постановления ведомства.

    Согласно проекту постановления, предлагается установить минимальные цены на сахар на уровне 10 тыс. 907,61 грн/т (без НДС), а на сахарную свеклу — 753,04 грн/т (без НДС).

    В то же время предельный размер квоты на производство сахара для внутреннего рынка установлен объемом в 1,6 млн тонн.

    Ранее сообщалось, что в Украине до весны 2018 года прогнозируется повышение закупочных цен на сахар.

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