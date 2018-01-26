Минагрополитики предлагает существенно повысить цены на сахар

УНН со ссылкой на приложение к проекту постановления ведомства.
Согласно проекту постановления, предлагается установить минимальные цены на сахар на уровне 10 тыс. 907,61 грн/т (без НДС), а на сахарную свеклу — 753,04 грн/т (без НДС).
В то же время предельный размер квоты на производство сахара для внутреннего рынка установлен объемом в 1,6 млн тонн.
Ранее сообщалось, что в Украине до весны 2018 года прогнозируется повышение закупочных цен на сахар.
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