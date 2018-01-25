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    Плавно и незаметно: "Укрзализныця" на 20% повысит цены на билеты

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (854)

    (обновлено: )20371
    И. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов настаивает на убыточности пассажирских перевозок. Их подорожание для пассажиров заложено в финансовый план предприятия на 2018 год.
    Вагоны-трансформеры Укрзализныци
    @Kravtsov_e

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Администрация украинских железных дорог планирует повысить стоимость пассажирских перевозок на 20% в 2018 году, заявил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

    Поезд Укрзализныци
    Фото Twitter Евгений Кравцов
    Эксперт о природе роста тарифов на "Укрзализныце"

    "С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году", — сказал Кравцов в интервью "112 Украина".

    По его словам, в финансовый план "Укрзализныци" на 2018 год заложены цифры двукратного повышения на 10% каждое: "Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей", — уверен Кравцов.

    Он подтвердил информацию, которую уже неоднократно озвучивали его предшественники на посту главы "Укрзализныци" об убыточности пассажирских перевозок: "Во-первых, на сегодняшний день пассажирское хозяйство для УЗ убыточно. Вопрос размера убытков другой, тут по-разному можно считать. Грузовое же прибыльное, и здесь присутствует, безусловно, вопрос перекрестного субсидирования. Пассажирское хозяйство у нас субсидируется за счет грузового. Факт есть факт. Кроме того, у нас субсидирование всей УЗ в целом за счет съедания средств в течение многих лет амортизацией. То есть даже те деньги, которые компания зарабатывала, она не реинвестировала, а "проедала"; сейчас начинаем инвестировать".

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    Ранее Кравцов заявлял, что "Укрзализныця" просит отменить государственное регулирование стоимости пассажирских железнодорожных поездок.

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