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    Экономика

    Минэкономразвития сообщило, сколько Германия инвестировала в Украину

    (обновлено: )24110
    По данным Министерства экономического развития и торговли, наиболее популярным направлением для немецких инвестиций в Украину является производство автозапчастей и комплектующих.
    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Германия в минувшем году по состоянию на 1 октября инвестировала в экономику Украины $1,8 млрд, из которых $1,1 млрд – это инвестиции в промышленность, сообщило Министерство экономического развития и торговли в соцсети Facebook.

    Вячеслав Потапенко
    "Голос Столицы"
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    По данным ведомства, наиболее популярным направлением для немецких инвестиций в Украину является производство автозапчастей и комплектующих, где уже было создано около 3000 рабочих мест, и только за последний год их стало еще больше на 2000.

    Также сообщается, что двусторонняя торговля между Украиной и Германией за 9 месяцев 2017 года выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а общий товарооборот составил почти $6,6 млрд. Украинский экспорт в Германию вырос на 23,1% и составил $1,6 млрд.

    По данным министерства, наиболее популярными экспортными товарами стали электрические машины, семена и плоды масличных растений, руда, древесина и изделия из металлов.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина ищет нестандартные, нетривиальные и либеральные решения для улучшения инвестиционного климата, ускорения экономического роста, создания новых рабочих мест.

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