"ПриватБанк" сократит сеть и штат работников

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В ходе реформирования структуры национализированного "ПриватБанка" планируется сократить его сеть, сообщил глава набсовета финучреждения Энгин Акчакоча.

"Сеть и штат будут меньше, чем сегодня. Клиентов будет больше, чем сегодня. Доходность станет намного выше", – рассказал Акчакоча в интервью FinClub.

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Отмечается, что в начале 2017 года у "ПриватБанка" было 30 филиалов и 2445 отделений в Украине. В течение минувшего года, согласно данным НБУ, количество структурных подразделений "ПриватБанка" выросло с 2240 до 2243.

Ранее Акчакоча заявил, что выполнение пятилетней стратегии развития банка завершится его приватизацией в 2021 году.

В конце 2016 года правительство национализировало крупнейший в стране частный банк, основными акционерами которого являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Минфин стал владельцем 100% акций "Приватбанка". Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен, которая была осуществлена в два этапа — в декабре 2016 и феврале 2017 года. Позже власти провели еще несколько этапов докапитализации банка.

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Напомним, в конце прошлого года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.