наверх
24.01.201823:54
Курсы валют НБУ
  • USD28.86- 0.01
  • EUR35.36+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Порошенко сделал важное заявление после встречи с главой МВФ

    Тема:

    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (30)

    (обновлено: )65915
    Глава государства отметил, что Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности.
    Президент Украины Петр Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард
    @STsegolko

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард положительно оценила усилия страны по борьбе с коррупцией, фонд готов поддерживать Киев на этом пути.

    "Благодарен МВФ и директору-распорядителю Кристин Лагард за высокую положительную оценку усилий Украины и достижений в борьбе с коррупцией и за готовность продолжать поддержку на этом пути", — написал Порошенко в Twitter.

    ​Он также заявил, что Киев подтверждает свою готовность к продолжению сотрудничества с МВФ. "Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатора доверия к проведению внутренних реформ", — написал президент.

    Порошенко отметил, что для Украины важно сотрудничество с МВФ в 2018 году. "Для нас особенно важно поддерживать этот высокий уровень сотрудничества с МВФ в 2018 году, ведь это является сигналом для международных инвесторов приходить в Украину. Благодарен МВФ за этот четкий сигнал поддержки", — добавил президент.

    Напомним, Лагард обсудила с Порошенко в Давосе экономические перспективы Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Елена Дьяченко
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?