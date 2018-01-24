Порошенко сделал важное заявление после встречи с главой МВФ

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард положительно оценила усилия страны по борьбе с коррупцией, фонд готов поддерживать Киев на этом пути.

"Благодарен МВФ и директору-распорядителю Кристин Лагард за высокую положительную оценку усилий Украины и достижений в борьбе с коррупцией и за готовность продолжать поддержку на этом пути", — написал Порошенко в Twitter.

Радий зустрічі з Директором-розпорядником МВФ @Lagarde у рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в #Davos18 pic.twitter.com/HQQcAxKo50 — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 января 2018 г.

​Он также заявил, что Киев подтверждает свою готовность к продолжению сотрудничества с МВФ. "Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатора доверия к проведению внутренних реформ", — написал президент.

Порошенко отметил, что для Украины важно сотрудничество с МВФ в 2018 году. "Для нас особенно важно поддерживать этот высокий уровень сотрудничества с МВФ в 2018 году, ведь это является сигналом для международных инвесторов приходить в Украину. Благодарен МВФ за этот четкий сигнал поддержки", — добавил президент.

Напомним, Лагард обсудила с Порошенко в Давосе экономические перспективы Украины.