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    Глава набсовета "Привата" сообщил, когда продадут банк

    (обновлено: )121001
    Как рассказал глава наблюдательного совета "ПриватБанка" Энгин Акчакоча, срок действия стратегии - изначально 2018 года и до самой приватизации банка, Но есть конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го.
    Банкомат ПриватБанка
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Пятилетняя стратегия развития "ПриватБанка" завершится его приватизацией в 2021 году, заявил глава наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча.

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Срок действия стратегии — изначально 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее", — заявил Акчакоча в интервью FinClub.

    Отвечая на вопрос, когда "ПриватБанк" будет выставлен на продажу, финансист отметил, что как только рынок будет готов и на банк будет спрос.

    Стратегия требует завершения направленных на приватизацию усилий до 2021 года. 

    Напомним, что в июле 2017 года наблюдательный совет "ПриватБанка" выбрал McKinsey&Company для разработки стратегии банка.

    Нацбанк Украины (НБУ) ранее сообщил, что агентство Kroll подтвердило использование "Приватбанка" его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток как минимум в 5,5 миллиарда долларов. Вывод расследования, который привел ЦБ: была создана теневая банковская структура внутри "Приватбанка", которая выводила и отмывала средства, кредитуя акционеров банка и связанных с ними лиц. Один из бывших владельцев "Приватбанка" бизнесмен Игорь Коломойский уже назвал бредом заявление о махинациях в банке.

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