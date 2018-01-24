Глава набсовета "Привата" сообщил, когда продадут банк

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Пятилетняя стратегия развития "ПриватБанка" завершится его приватизацией в 2021 году, заявил глава наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча.

"Срок действия стратегии — изначально 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее", — заявил Акчакоча в интервью FinClub.

Отвечая на вопрос, когда "ПриватБанк" будет выставлен на продажу, финансист отметил, что как только рынок будет готов и на банк будет спрос.

Стратегия требует завершения направленных на приватизацию усилий до 2021 года.

Напомним, что в июле 2017 года наблюдательный совет "ПриватБанка" выбрал McKinsey&Company для разработки стратегии банка.

Нацбанк Украины (НБУ) ранее сообщил, что агентство Kroll подтвердило использование "Приватбанка" его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток как минимум в 5,5 миллиарда долларов. Вывод расследования, который привел ЦБ: была создана теневая банковская структура внутри "Приватбанка", которая выводила и отмывала средства, кредитуя акционеров банка и связанных с ними лиц. Один из бывших владельцев "Приватбанка" бизнесмен Игорь Коломойский уже назвал бредом заявление о махинациях в банке.