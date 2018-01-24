По "индексу Биг-Мака" реальный курс гривны должен быть в 3 раза меньше

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Украинскую гривну признали самой недооцененной валютой по "индексу Биг-Мака", сообщает The Economist.

"Индекс Биг-Мак" был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности и используется как шутливый показатель стоимости валюты. Например, средняя цена биг-мака в Америке в январе 2018 года составила 5,28 доллара, в то время как в Китае он стоил всего 3,17 доллара. Таким образом, "индекс Биг-Мака" указывает, что юань недооценен на 40%.

В Украине в января 2018 года биг-мак стоил 1,64 доллара. Это означает, что гривна недооценена к доллару на 69%. Курс гривны, по подсчетам The Economist, должен составлять около 8,9 гривны за доллар.

Однако, согласно рейтингу, только в трех странах валюта считается переоцененной — это Швеция, Швейцария и Норвегия.

"Бургекономика" не позиционируется как точный показатель валютного перекоса. Однако, "индекс Биг-Мак" стал мировым стандартом, он включен в несколько учебников по экономике, а также является предметом не менее 20 академических исследований.

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