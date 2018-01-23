В Украине массово подорожали бензин и дизтопливо

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинские АЗС массово повысили цены на бензины и дизельное топливо, сообщает "Нефтерынок" со ссылкой на консалтинговую компанию Upeco.

"В период с 22 на 23 января 2018 года стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС в рознице выросла на 0,1-1 грн/л", — сказано в сообщении.

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Ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов, на 1 грн/л бензины и ДТ подорожали в сети АЗС группы компаний "Приват". В результате топливо на заправках ГК "Привата", работающих под брендом "Авиас", "Авиас Плюс" ANP, "Укрнафта" и других, выросло до: А-92 – 28,45-28,55 грн/л, А-95 — 28,95-29,00 грн/л, А-95 Премиум –29,45 грн/л и ДТ – 27,00 грн/л.

На 30-50 коп./л топливо подорожало на АЗС Amic Energy до: А-92 –30,79 грн/л, А-95 – 31,79 грн/л, А —95 Премиум – 32,79 грн/л, ДТ – 29,29 грн/л, ДТ Премиум – 30,29 грн/л.

На 30-50 коп./л топливо подорожало на заправках Glusco до: А-92 –29,95 грн/л, А-95 – 30,95 грн/л, А —95 Премиум – 31,95 грн/л, ДТ – 28,45 грн/л, ДТ Премиум – 29,15 грн/л.

Розничные цены на АЗС по состоянию на 23 января, грн/л:

nefterynok.info Розничные цены на АЗС по состоянию на 23 января, грн/л