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    Высокопоставленную чиновницу заподозрили в незаконном обогащении на 10 млн

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    Чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы, сообщает НАБУ.
    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении главе государственной аудиторской службы в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен (почти 350 тысяч долларов) и декларировании недостоверной информации, сообщила во вторник пресс-служба НАБУ.

    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    Скриншот с видео
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    "Детективы… сообщили председателю государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных… Чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы", — говорится в сообщении.

    В частности, речь идет о приобретении квартиры в Киеве, внедорожника, дорогостоящей мебели, техники, золотых слитков. При обыске в ее квартире нашли и изъяли наличные в сумме 112,8 тысячи долларов и 8,5 тысячи евро.

    По мнению НАБУ, чиновница также внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации 2015 и 2016 годов.

    В антикоррупционном бюро не называют фамилии чиновницы, но на сайте аудиторской службы Украины сообщается, что глава ведомства — Гаврилова Лидия.

    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что с начала этого года органы прокуратуры открыли более 360 уголовных производств относительно коррупционных преступлений.

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