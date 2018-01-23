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    Экономика

    Минюст привлечет иностранцев для взыскания с "Газпрома" $6,4 млрд

    (обновлено: )411111
    Как заявил заместитель главы Минюста Сергей Шкляр, ведется подготовка к тендеру для привлечения иностранных советников, которые будут заниматься вопросом взыскания за границей.
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины намерено привлечь иностранных советников для помощи Киеву в вопросе взыскания с "Газпрома" 6,4 миллиарда долларов штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа страны, заявил заместитель главы ведомства Сергей Шкляр.

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    "Сейчас, насколько мне известно, ведется подготовка к тендеру для привлечения иностранных советников, которые собственно и будут заниматься этим вопросом за границей", — заявил Шкляр, которого во вторник цитирует агентство УНИАН.

    АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

    Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.

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