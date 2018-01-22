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    Юрист назвал сроки по апелляции Украины по долгу перед РФ

    (обновлено: )55903
    Как отметил юрист компании Norton Rose Fulbright, представляющий интересы России в суде, вынесение решения суда после того, как завершатся слушания, может занять около трех месяцев.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Вынесение решения апелляционного суда Лондона по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов может занять около трех месяцев, сообщил журналистам юрист компании Norton Rose Fulbright, представляющий интересы России в суде.

    Молоточек судьи
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Украина vs РФ: суд Лондона по долгу на $3 млрд. Справка

    Суд в понедельник начал слушания по апелляционной жалобе Украины, которая не согласилась с решением Высокого суда Лондона, обязавшего Киев выплатить долг. Ожидается, что слушания будут продолжаться до конца недели.

    "Вынесение решения суда после того, как завершатся слушания, может занять около трех месяцев", — сказал юрист. В случае несогласия с вынесенным решением Украина может в дальнейшем обратиться в вышестоящую инстанцию — Верховный суд, отметил он.

    На заседании суда, проходящем в понедельник в Лондоне под председательством судьи Элизабет Глостер, присутствует министр финансов Украины Александр Данилюк.

    Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

    Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

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