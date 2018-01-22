Юрист назвал сроки по апелляции Украины по долгу перед РФ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Вынесение решения апелляционного суда Лондона по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов может занять около трех месяцев, сообщил журналистам юрист компании Norton Rose Fulbright, представляющий интересы России в суде.

Суд в понедельник начал слушания по апелляционной жалобе Украины, которая не согласилась с решением Высокого суда Лондона, обязавшего Киев выплатить долг. Ожидается, что слушания будут продолжаться до конца недели.

"Вынесение решения суда после того, как завершатся слушания, может занять около трех месяцев", — сказал юрист. В случае несогласия с вынесенным решением Украина может в дальнейшем обратиться в вышестоящую инстанцию — Верховный суд, отметил он.

На заседании суда, проходящем в понедельник в Лондоне под председательством судьи Элизабет Глостер, присутствует министр финансов Украины Александр Данилюк.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.