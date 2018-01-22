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    Апелляционный суд Лондона начинает слушания по иску Киева к РФ из-за $3 млрд

    Тема:

    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда (161)

    (обновлено: )60933
    В понедельник Апелляционный суд Лондона начинает слушания по иску Украины по долгу перед Российской Федерацией на три миллиарда долларов. Ожидается, что слушания будут продолжаться до конца недели.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Апелляционный суд Лондона в понедельник начинает слушания по иску Украины по долгу перед РФ на три миллиарда долларов.

    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН
    Лондонский суд рассматривает иск России к Украине. Мнение эксперта

    Ожидается, что слушания будут продолжаться до конца недели.

    Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

    Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Кроме того, каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

    В июне прошлого года Киев подал апелляцию на решение судебной инстанции.

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