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    Гривна начала новую неделю с падения

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    Курс гривны летит в пропасть (55)

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    Официальные курсы валют на понедельник, 22 января, установлены на следующем уровне: доллар - 28,84 гривны, евро - 35,35 гривны и 10 рублей - 5,09 гривны.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 22 января, ослабил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 28,84 грн, евро — 35,35 грн и 10 рублей — 5,09 грн.

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    Напомним, официальные курсы валют 19 января были такими: доллар — 28,78 грн, евро — 35,21 грн и 10 рублей — 5,07 грн.

    Накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

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