Гривна начала новую неделю с падения

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 22 января, ослабил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 28,84 грн, евро — 35,35 грн и 10 рублей — 5,09 грн.

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Напомним, официальные курсы валют 19 января были такими: доллар — 28,78 грн, евро — 35,21 грн и 10 рублей — 5,07 грн.

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.