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    На Закарпатье найдено новое крупное месторождение золота

    (обновлено: )85611
    По информации Государственной службы геологии и недр, результаты подтверждают "перспективность дальнейших геологоразведочных работ на месторождении Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций".
    Золотой самородок
    RIA News Лев Устинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Разведанные залежи руды предварительно оцениваются в 2,4 тонны. В Государственной службе геологии и недр Украины подтвердили предварительную оценку нового крупного месторождения золото-рудных залежей в Раховском районе Закарпатской области, сообщает "Голос Карпат".

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    "Огромный результат получен в поисковой оценке месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области. На основе проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ, Раховской геолого-поисковой экспедиции (начальник — Нечепуренко Н.В.) выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных материалов Белопотоцкого месторождения в количестве 2,4 тонны", — сообщили в Госслужбе геологии.

    Как добавляется в сообщении, такие результаты подтверждают "перспективность дальнейших геологоразведочных работ на месторождении Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений".

    Ранее сообщалось, что в 2018 году планировалось открытие шахты по добыче золота на территории ЛНР.

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