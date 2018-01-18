На Закарпатье найдено новое крупное месторождение золота

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Разведанные залежи руды предварительно оцениваются в 2,4 тонны. В Государственной службе геологии и недр Украины подтвердили предварительную оценку нового крупного месторождения золото-рудных залежей в Раховском районе Закарпатской области, сообщает "Голос Карпат".

"Огромный результат получен в поисковой оценке месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области. На основе проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ, Раховской геолого-поисковой экспедиции (начальник — Нечепуренко Н.В.) выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных материалов Белопотоцкого месторождения в количестве 2,4 тонны", — сообщили в Госслужбе геологии.

Как добавляется в сообщении, такие результаты подтверждают "перспективность дальнейших геологоразведочных работ на месторождении Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений".

Ранее сообщалось, что в 2018 году планировалось открытие шахты по добыче золота на территории ЛНР.