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    Экономика

    Миллиарды долларов. Стал известен объем рынка Bitcoin в Украине

    (обновлено: )38420
    По данным финансового аналитика ICU Михаила Демкива, размер рынка Bitcoin в Украине составляет около 2,5 млрд долларов в год. Страны с высоким уровнем теневой экономики более склонны к транзакциям в криптовалюте.
    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Размер украинского рынка криптовалюты биткоин составляет 2,5 миллиарда долларов в год. Об этом сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив, ссылаясь на отчет банка Citigroup.

    @demkiv_m
    Популярность биткоина

    "По оценкам аналитиков Citigroup, размер рынка Bitcoin в Украине составляет около 2,5 млрд долларов в год! В целом, страны с высоким уровнем теневой экономики более склонны к транзакциям в криптовалюте, что не удивительно", – написал Демкив на своей странице в Twitter.

    По мнению экспертов, биткоин является пузырем, который уже начал лопаться

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