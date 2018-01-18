Миллиарды долларов. Стал известен объем рынка Bitcoin в Украине

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Размер украинского рынка криптовалюты биткоин составляет 2,5 миллиарда долларов в год. Об этом сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив, ссылаясь на отчет банка Citigroup.

@demkiv_m Популярность биткоина

"По оценкам аналитиков Citigroup, размер рынка Bitcoin в Украине составляет около 2,5 млрд долларов в год! В целом, страны с высоким уровнем теневой экономики более склонны к транзакциям в криптовалюте, что не удивительно", – написал Демкив на своей странице в Twitter.

По мнению экспертов, биткоин является пузырем, который уже начал лопаться