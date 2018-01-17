Кабмин снял ограничения на получение земли атошникам

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров пересмотрел и конкретизировал стратегию государства в части выделения земельных участков участникам АТО и снял ограничения на получение ими этой льготы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Постановлением "О внесении изменений в Стратегию совершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими" закрепляется первоочередность обеспечения земельными участками участников антитеррористической операции независимо от площади земельных участков, права аренды на которые были проданы", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что данный момент действует паритет — бесплатно может быть передано не более 25% от площади участков, реализованных на открытых торгах за предыдущий отчетный период.

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, принятие постановления, которое устанавливало ограничения, было направлено на перекрытие сомнительных схем распоряжения землями государственной собственности, и свою антикоррупционную миссию документ выполнил.

Министерство отмечает, что с с момента введения инициативы по обеспечению землей в июле 2014 года и по состоянию на начало 2018 участники АТО подали в органы Госгеокадастра более 187 тысяч заявлений на получение земельных участков. По результатам рассмотрения обращений землеустроители предоставили военным 135 030 разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земли, что составляет 72% от количества поданных заявлений. По состоянию на 3 января 2018 года военнослужащие оформили в собственность 90 378 земельных участков площадью 117,28 тысячи гектаров.

Напомним, в среду под зданием Кабинета министров в Киеве проходила всеукраинская акция — митинг участников АТО "Кабмин — верни землю атошникам".