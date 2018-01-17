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    Экономика

    В американском посольстве отреагировали на разоблачения в "Привате"

    Тема:

    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского (351)

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    Согласно заявлению посольства США в Украине, законное, успешное расследование и возврат похищенных активов "ПриватБанка" станет позитивным шагом в борьбе с коррупцией в Украине.
    Отделение ПриватБанка. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине ценит усилия НБУ в расследовании мошенничества в "ПриватБанке", говорится в сообщении, размещенном на аккаунте диппредставительства в Twitter.

    "Мы высоко ценим усилия Нацбанка Украины в расследовании мошенничества в "ПриватБанке". Законное, успешное расследование и возврат похищенных активов станет позитивным шагом в борьбе с коррупцией в Украине", — заявили в посольстве.

    ​Ранее Нацбанк сообщил, что американское детективное агентство Kroll подтвердило использование "ПриватБанка" его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток в как минимум 5,5 миллиарда долларов.

    Читайте также: Дело "ПриватБанка": Что задумал Коломойский

    Напомним, в конце прошлого года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.

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