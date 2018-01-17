Успокоили. Минэнерго не будет повышать цены на газ для населения

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик опроверг информацию о якобы намерении властей повысить цену на газ для населения.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что власти страны планируют с апреля повысить цену на газ для населения на 8%.

"Мы не инициируем повышение цен на газ", — сказал Насалик в среду в ходе заседания правительства.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона.

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.

Правительство Украины в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.