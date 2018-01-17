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    Экономика

    Украинцев ждет взлет цен на газ весной

    (обновлено: )64233
    C 1 апреля предлагается полностью отойти от принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые 6 месяцев в зависимости от цены импортного паритета.
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    Фото интернет-сайта 104.ua

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров планирует изменить методику определения цены природного газа для населения, что приведет к подорожанию голубого топлива. Об этом свидетельствует постановление правительства, размещенное на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности, сообщают "Украинские новости".

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    Согласно документу, с 1 апреля предлагается полностью отойти от принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые 6 месяцев в зависимости от цены импортного паритета.

    Стоимость газа будет определяться на год – с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года и так далее.

    Она будет формироваться как среднеарифметическая цена импортного топлива на немецком газовом хабе без учета стоимости транзита до границы Украины за 6 месяцев предыдущего года – с 1 апреля по 30 сентября – и переводится в гривню по курсу, действующему на период закупки.

    Напомним, за месяц газ для потребителей подорожал почти на 10%.

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