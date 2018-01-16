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    Экономика

    Как на дрожжах. За месяц газ для потребителей подорожал почти на 10%

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    Максимальная цена природного газа для потребителей, которая сложилась на рынке природного газа в ноябре 2017 года составляла 11,5 тыс. грн за 1000 кубометров, а уже в декабре была 12,5 тыс. грн.
    Газовая конфорка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. 

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
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    В декабре прошлого года в Украине максимальная цена природного газа для потребителей составляла 12,5 тыс. грн за 1000 кубометров, что на 8,6% дороже, чем в ноябре.

    Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

    Отмечается, что максимальная цена природного газа для потребителей, которая сложилась на рынке природного газа в ноябре составляла 11,5 тыс. грн за 1000 кубометров.

    Как сообщается цена газа в ноябре 2017 года была почти на 25% выше, чем в ноябре 2016 года.

    Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" по установлению счетчиков потребителям природного газа.

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