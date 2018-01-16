Как на дрожжах. За месяц газ для потребителей подорожал почти на 10%

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина.

В декабре прошлого года в Украине максимальная цена природного газа для потребителей составляла 12,5 тыс. грн за 1000 кубометров, что на 8,6% дороже, чем в ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отмечается, что максимальная цена природного газа для потребителей, которая сложилась на рынке природного газа в ноябре составляла 11,5 тыс. грн за 1000 кубометров.

Как сообщается цена газа в ноябре 2017 года была почти на 25% выше, чем в ноябре 2016 года.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" по установлению счетчиков потребителям природного газа.