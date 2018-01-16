Фонд госимущества готовит к приватизации 20 крупных предприятий

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Фонд госимущества Украины готовит к приватизации 20 крупных предприятий, сообщил и.о. главы ведомства Виталий Трубаров в Facebook.

"Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже ОПЗ, "Сумыхимпрома", пяти облэнерго и других предприятий. В целом 20 крупных предприятий с размером пакетов акций от 50 до 100%. Мероприятия по подготовке конкурсов включают несколько этапов, среди которых важнейший – разработка условий конкурсов и утверждение их правительством", — написал Трубаров.

Он также опубликовал полный список предприятий, которые готовят к приватизации. В нем указаны 99,5% акций Одесского припортового завода, 68% акций Запорожского производственного алюминиевого комбината, 99,9% "Сумыхимпрома", 50% машиностроительного производственного объединения "Орион", 78% "Центрэнерго", а также ряд областных энергокомпаний.

Ранее фонд заявил о намерении в 2018 году выставить на продажу почти 100 предприятий. В частности, предлагается приватизировать ряд энергетических компаний, "Сумыхимпром", львовский завод "Автопогрузчик", предприятие "Оснастка", Криворожскую теплоцентраль, Львовскую угольную компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат.

Фонд госимущества Украины оценил госпредприятие "Сумыхимпром" для приватизации в 8,9 миллиона долларов.