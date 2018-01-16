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    Экономика

    Госстат назвал регионы с наибольшим ростом цен в 2017-м

    (обновлено: )15205
    В Государственной службе статистики назвали регионы, в которых больше всего выросли цены в 2017 году. По данным ведомства, наибольший уровень инфляции в 2017 году был зафиксирован в Донецкой (15,9%), Ровенской (15%) и Луганской областях (14,9%).
    Колбасные изделия в одном из магазинов Киева
    REUTERS Gleb Garanich

    Вячеслав Кредисов
    Facebook Вячеслава Кредисова
    Цены на продукты взлетят — появился новый повод
    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Наибольший уровень инфляции в 2017 году был зафиксирован в Донецкой области. Об этом сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

    В Госстате назвали регионы, в которых больше всего выросли цены в 2017 году. По данным ведомства, наибольший уровень инфляции в 2017 году был зафиксирован в Донецкой (15,9%), Ровенской (15%) и Луганской областях (14,9%).

    Вместе с тем, наименьший уровень инфляции в 2017 году зафиксирован в Черновицкой (12,4%) и Днепропетровской (12,8%) областях.

    Напомним, по данным Госстата, инфляция в Украине в 2017 году (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) ускорилась до 13,7% по сравнению с инфляцией 12,4% в 2016 году.

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