Дефицит. Украина резко увеличила импорт сала

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Украина в 2017 году увеличила импорт сала, свиного жира и жира птицы более чем на 19% по сравнению с 2016 годом — с 45 тысяч тонн или 25,5 миллиона долларов до 53,6 тысячи тонн или 34 миллионов долларов, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Государственной фискальной службы Украины.

При этом экспорт животных жиров в 2017 году сократился на 61,5% (до 32 тонн или до 56 тысяч долларов) в сравнении с 2016 годом, когда экспорт составлял 83 тонны (89 тысяч долларов).

В то же время импорт животных жиров в докризисном 2013 году составлял 44,3 тысячи тонн или 67,7 миллиона долларов, что меньше почти на 21%, чем в 2017 году, а экспорт за этот период составлял 36 тонн или 69 тысяч долларов – это больше на 11%.

Президент Ассоциации "Свиноводы Украины" Артур Лоза в комментарии РИА Новостям подтвердил эти данные, отметив, что в 2017 году Украина импортировала около 40-50 тысяч тонн сала.

"Но стоит понимать, что это импортное сырье полностью идет на производство колбасных изделий. Сало (конечная продукция – ред.), которое мы привыкли видеть на продовольственных рынках, поступает с приусадебного сектора (частных домохозяйств – ред.)", — отметил Лоза. При этом, по его словам, в Украине есть дефицит "промышленного" сала. "Что касается "промышленного" сала, дефицит действительно есть и импортозависимость Украины в этом сегменте продолжается уже не первый год", — подчеркнул Лоза.

Вместе с тем, он сообщил, что по предварительным данным общий импорт (мясо, сало, жир, субпродукты), в прошлом году достиг 95 тысячи тонн по сравнению с 78 тысячами тонн в 2016 году. "Среди основных факторов, которые обостряют ситуацию — распространение АЧС в стране, сокращение поголовья, преимущественно в хозяйствах населения. Собственно, учитывая это, есть вероятность того, что тенденция дефицита сала сохранится и в этом году", — добавил Лоза.

Ранее сообщалось, что цена на сало в 2017 году установила антирекорд, взлетев на 68%.