В США предложили помощь Украине в создании Службы финрасследований

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. Об этом 14 января сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк по итогам визита в США и встречи с замдиректора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.

"Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии FinCEN с госучреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Госслужбой финансового мониторинга", – заявил Данилюк.

В FinCEN заявили, что будут "активно следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований – единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства", добавил глава Минфина.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что с 2018 года в системе МВД будет создана новая государственная вертолетная служба спасения.