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    В США предложили помощь Украине в создании Службы финрасследований

    (обновлено: )16413
    В США намерены "активно следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований – единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства".
    Александр Данилюк с Джамалом Эль-Хинди
    minfin.gov.ua

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. Об этом 14 января сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк по итогам визита в США и встречи с замдиректора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.

    "Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии FinCEN с госучреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Госслужбой финансового мониторинга", – заявил Данилюк.

    В FinCEN заявили, что будут "активно следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований – единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства", добавил глава Минфина.

    Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что с 2018 года в системе МВД будет создана новая государственная вертолетная служба спасения.

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