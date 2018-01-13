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    Украинские производители не могут перейти на стандарты ЕС - эксперт

    (обновлено: )13511
    Экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "ГС" заявил, что Украине - далеко до экспорта значительных объемов готовой продукции в ЕС.
    Борис Кушнирук
    Борис Кушнирук, facebook

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Украина по состоянию на 11 января на 100% исчерпала годовые квоты на беспошлинную поставку в ЕС меда, виноградного и яблочного соков. Об этом сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в Facebook.

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    По его словам, практически весь мед, который производится в Украине, позже экспортируется, а основным потребителем этой продукции как раз являются страны Евросоюза. Однако увеличить объемы поставок из Украины мешает отсутствие обязательных требований к качеству меда.

    Может ли Украина нарастить экспорт сельхозтоваров за границу, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил экономический эксперт Борис Кушнирук.

    "У нас принята вся нормативная база, которая касается стандартизации, технологических требований по выпуску продукции. Это довольно сложные технологические процессы и довольно дорогостоящие, которые далеко не все производители могут себе позволить, поэтому процесс производства готовой продукции по стандартам ЕС для наших производителей пока еще является проблематичным, по крайней мере, для значительной части", — отметил Кушнирук.

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